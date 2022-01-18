16+
Логотип Сиапресс
USD  76,0404   EUR  86,8609  

Новости

Больше новостей
Ваши расходы на продукты за последние три месяца...
Комментировать
0
Больше опросов

В мэрии Сургута раскрыли секрет плохо очищенных тротуаров

Коммунальщики Сургута устраняют последствия непогоды

В мэрии Сургута раскрыли секрет плохо очищенных тротуаров
Фото: siapress.ru

Сургут накануне накрыла непогода. Снегопад и ураганный ветер натворили в городе дел. Стремительно убранные новогодние ёлки – не самая большая проблема. Горожан, как и городские власти, больше волнует состояние проезжих и пешеходных дорог. О том, как коммунальщики справляются с последствиями снегопада, рассказал начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог администрации Сургута Андрей Байков.

Накануне вечером была почти вдвое увеличена группировка техники – на очистку дорог вышли порядка 280 машин. Коммунальщики в первую очередь расчистили самые загруженные магистрали. «Завтра-послезавтра будут расчищены внутриквартальные проезды», - заверил Андрей Байков.

Что касается тротуаров, в этом году за эту работу взялся новый подрядчик. «Подрядчик новый, еще до конца не изучил все свои объекты и нерационально распределяет силы», - объяснил представитель мэрии причину заснеженных пешеходных дорожек. Однако сейчас компания, которая содержит две трети городских тротуаров, увеличила количество техники. «Ситуация начинает исправляться», - констатировал Андрей Байков.


нравится (3) не нравится (1)
Сегодня в 11:54, просмотров: 494, комментариев: 4
Комментарии:
Альберт Леонов
Сегодня в 12:21
Исправляется?!!!!!
Не смешите людей! Если "фасад" администрации, площадь у фонтана - убирают, чисто. До дойти до здания администрации со стороны больничного комплекса - можно только по "козьим тропам"!
Причем идут на работу сами сотрудники администрации, проходя попутно упражняясь в разговорном русском языке. Что бы не забыть. Наверное вспоминают родственников нового подрядчика.. Предполагаю..
Районная администрация не лучше. С фасада - чисто, убирают.. а дойти до нее - проблемно.. Понимаю что снег пошел, ветер, но это ситуации давно.. Еще до вчерашней стихии..
Швондер.
Сегодня в 13:00
Пригласите махиню из лянтора для обмена опытами
йося
Сегодня в 13:15
Пригласитн йосю, лучшего чистильщика аэродромов в ручную, ох он то уж выпрет этих засидевших в свих кабинетах чинуш с лопатами на перевес, пол дня и город чистый. Мэр, тебе рацуха, не только по весне своих бездельников на очистку горда отправлять, но и зимой по пятницам. И во главе колонны пусть "МОЛОДЕЖЬ омп" скачет, неча чаи распивать да флажками махать.
Лопатами пусть помашут.
Влад Корней
Сегодня в 13:47
Парк Кедровый лог вообще забытый администрацией объект ! Урны полны мусора ещё с осени, лавочки все завалены снегом, пройти по дорожкам не возможно!! Интересно, ответственный за этот участок работ там бывает?
Показать все комментарии (4)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 25969
  2. Главным юристом Сургута назначили чиновницу из мэрии Сургутского района 1679
  3. ​Апокалипсис в Сургуте: ветер валит новогодние ёлки // ВИДЕО 1517
  4. Бывшему владельцу клуба, где погибла сургутянка, отменили приговор 1444
  5. Сургутяне недовольны заваленными дорожками во дворах домов по Университетской 1121
  6. В Нижневартовске рекультивируют полигон за 330 млн рублей 1008
  7. Наталья Комарова поручила разработать план мероприятий по борьбе с суррогатным алкоголем 919
  8. ​В Югре отстранили от работы шесть непривитых от ковида педагогов 917
  9. На семи трассах ХМАО ограничили движение для грузовиков и автобусов из-за метели 903
  10. ​В ХМАО расширят практику развития систем видеонаблюдения АПК «Безопасный город» 853
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 25969
  2. ​Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело о гибели двух медсестер в травмбольнице Сургута 3842
  3. ​Юрий Валгушкин покинет администрацию Сургута в четверг 3539
  4. ​Нижневартовск занял 19 место в списке городов с самым высоким качеством жизни 3526
  5. ​Вице-мэру Нефтеюганска Павлу Прокоповичу прочат отставку 3510
  6. В Сургуте отменят работу купели на реке 3287
  7. В Нижневартовске посетитель лаундж-бара попал в больницу с ранениями 3221
  8. В Югре любительница быстрой езды не справилась с управлением и врезалась в ГАЗель 3215
  9. ​Житель Нефтеюганска пошел на преступление ради северной надбавки 3170
  10. ​Пожар в жилом доме в Нижневартовске произошел из-за неисправности электрооборудования 2912
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 25969
  2. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 19657
  3. ​В Нефтеюганске автомобиль скорой помощи попал в ДТП 11570
  4. ​Из благополучной семьи и без криминального прошлого: СМИ рассказали о подростке- лжеминере из Нефтеюганска 11062
  5. ​Бывший глава Нефтеюганска Дегтярев вернулся к адвокатской работе 10865
  6. Югорчанка хотела поправить свое финансовое положение, но подарила кредитные деньги лжепровидице 10572
  7. ​В Нефтеюганске прошел забег Дедов Морозов и Снегурочек 9094
  8. ​Нетрезвая автоледи спровоцировала массовое ДТП в Югре 8856
  9. ​В Нижневартовске эвакуируют крупные торговые центры 8362
  10. Найден подозреваемый в убийстве вартовчанина, совершенном 18 лет назад 8254

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика