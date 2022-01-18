Коммунальщики Сургута устраняют последствия непогоды

Сургут накануне накрыла непогода. Снегопад и ураганный ветер натворили в городе дел. Стремительно убранные новогодние ёлки – не самая большая проблема. Горожан, как и городские власти, больше волнует состояние проезжих и пешеходных дорог. О том, как коммунальщики справляются с последствиями снегопада, рассказал начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог администрации Сургута Андрей Байков.
Накануне вечером была почти вдвое увеличена группировка техники – на очистку дорог вышли порядка 280 машин. Коммунальщики в первую очередь расчистили самые загруженные магистрали. «Завтра-послезавтра будут расчищены внутриквартальные проезды», - заверил Андрей Байков.
Что касается тротуаров, в этом году за эту работу взялся новый подрядчик. «Подрядчик новый, еще до конца не изучил все свои объекты и нерационально распределяет силы», - объяснил представитель мэрии причину заснеженных пешеходных дорожек. Однако сейчас компания, которая содержит две трети городских тротуаров, увеличила количество техники. «Ситуация начинает исправляться», - констатировал Андрей Байков.
Не смешите людей! Если "фасад" администрации, площадь у фонтана - убирают, чисто. До дойти до здания администрации со стороны больничного комплекса - можно только по "козьим тропам"!
Причем идут на работу сами сотрудники администрации, проходя попутно упражняясь в разговорном русском языке. Что бы не забыть. Наверное вспоминают родственников нового подрядчика.. Предполагаю..
Районная администрация не лучше. С фасада - чисто, убирают.. а дойти до нее - проблемно.. Понимаю что снег пошел, ветер, но это ситуации давно.. Еще до вчерашней стихии..