Коммунальщики Сургута устраняют последствия непогоды

Сургут накануне накрыла непогода. Снегопад и ураганный ветер натворили в городе дел. Стремительно убранные новогодние ёлки – не самая большая проблема. Горожан, как и городские власти, больше волнует состояние проезжих и пешеходных дорог. О том, как коммунальщики справляются с последствиями снегопада, рассказал начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог администрации Сургута Андрей Байков.

Накануне вечером была почти вдвое увеличена группировка техники – на очистку дорог вышли порядка 280 машин. Коммунальщики в первую очередь расчистили самые загруженные магистрали. «Завтра-послезавтра будут расчищены внутриквартальные проезды», - заверил Андрей Байков.

Что касается тротуаров, в этом году за эту работу взялся новый подрядчик. «Подрядчик новый, еще до конца не изучил все свои объекты и нерационально распределяет силы», - объяснил представитель мэрии причину заснеженных пешеходных дорожек. Однако сейчас компания, которая содержит две трети городских тротуаров, увеличила количество техники. «Ситуация начинает исправляться», - констатировал Андрей Байков.