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​В Сургуте автоледи сбила ребенка

9-летняя сургутянка перебегала дорогу в неположенном месте и попала под машину

​В Сургуте автоледи сбила ребенка
Фото: vk.com/gbdd86

Днем в понедельник, 17 января, на улице Щепеткина в Сургуте в ДТП пострадала 9-летняя девочка, которая перебегала дорогу в неположенном месте.

«40-летняя женщина, управляя автомобилем «Ситроен», совершила наезд на пешехода, по предварительным данным, перебегавшего проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, 9-летняя девочка, получила травмы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувшие сутки на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек получили травмы.


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Сегодня в 10:02, просмотров: 59, комментариев: 0
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