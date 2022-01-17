Разбушевавшаяся в ХМАО стихия сносит деревья

В понедельник, 17 января, на Сургут обрушилась мощная метель. Порывистый ветер сносил новогодние деревья. Видео инцидентов распространяемся в социальных сетях. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Новогодние конструкции, установленные к Новому году, рухнули у зданий филармонии и Газпрома. Видео публикует «Наш Сургут».

«Шквалистый ветер не прекращается. В городе наблюдается аномальное осложнение погодных условий – усиление ветра до 20 м/cи более, метель, ухудшение видимости, на дорогах снежные заносы. Сейчас находится на улице небезопасно. Просим вас быть осторожнее, без особой необходимости не выходить из дома. Аномально сильные порывы ветра уже повредили две новогодние елки в Сургуте – на улице Мира и на площади Советов. Они накренились от шквалистого ветра и были временно демонтированы. Сейчас елки обесточены, на месте работают бригады коммунальных служб. Пожалуйста, будьте бдительны и осторожны», - обратился к горожанам заместитель главы города Сургута Виталий Криворот.

Стихия не отпустит город, по прогнозам синоптиков, до 18 января. Ветер будет достигать 20 метров в секунду. Госавтоинспекция города выступила с обращением к автомобилистам. Водителей и пешеходов просят соблюдать особую осторожность на дорогах.

Аэропорт города также работает с перебоями. По данным онлайн-табло, на прилет и вылет задержаны девять рейсов.