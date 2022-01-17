Приговор сургутского суда экс-директору GALLERY CLUB пересмотрят

Экс-директору сургутского клуба и сыну опального олигарха Семену Копайгоре, где в 2018 году из-за обрушения телеэкранов погибла горожанка, суд Югры отменил приговор. По словам представителей учреждения, дело направлено на повторное рассмотрение.

Напомним, что ранее в суде Сургута бывшего владельца GALLERY CLUB приговорили к трем годам условно с испытательным сроком в четыре года и вынесли штраф в размере 450 тысячи рублей. Кроме того, подсудимому запретили работу с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческих организациях почти на три года.

Родителей погибшей девушки такой приговор возмутил. Они заявили, что будут обжаловать решение судьи.