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​В Сургуте учителя физкультуры, во время урока которых погиб ребенок, получили сроки

Двух учителей физкультуры осудили на два года после трагедии в бассейне сургутской школы

​В Сургуте учителя физкультуры, во время урока которых погиб ребенок, получили сроки
Фото: Сургутский горсуд

В Сургуте вступил в законную силу приговор в отношении двух учителей физкультуры, из-за которых погиб ребенок в школьном бассейне. Одному из них назначено наказание в виде ограничения свободы на два года и два месяца, другому – на два года. Кроме того, осужденные не смогут заниматься педагогической и образовательной деятельностью два года. Об этом сообщили в пресс-службе Сургутского городского суда ХМАО-Югры.

«Являясь учителями физической культуры в одной из средних школ города Сургута, в феврале 2021 года ненадлежащим образом исполняли свои профессиональные обязанности, не обеспечили охрану жизни и здоровья ученика начального класса при проведении в бассейне школы занятий по плаванию, оставив без присмотра малолетнего ученика, хотя обязаны были осуществлять постоянный контроль за поведением и местонахождением детей, и предупредить опасные ситуации, что по неосторожности повлекло причинение смерти малолетнему ученику», - говорится в пресс-релизе городского суда. Приговор был смягчен за содействие в раскрытии преступления и наличие несовершеннолетнего ребенка у одного из учителей.

Отмечается, что в период отбывания наказания осужденные не смогут менять место жительство и покидать город без согласия госорганов. Также они обязаны один раз в месяц проходить регистрацию.

Напоминаем, инцидент в школьном бассейне произошел 3 февраля 2021 года. Тогда третьеклассник во время игры со сверстниками захлебнулся и начал тонуть. После месяца нахождения в реанимации ребенок скончался.


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Сегодня в 12:07, просмотров: 1024, комментариев: 0
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