Сургутские ученые клонируют растения

Ученые Института естественных и технических наук СурГУ побывали на Центрально-Европейской лесной опытной станции в Костроме, основная деятельность которой - выполнение исследований в области лесных экосистем и зональных особенностей лесов, разработке агротехники выращивания и выведения новых сортов ценных видов дикорастущих ягодных растений и другое. Цель же визита наших ученых – перенять практический опыт у лучших профессионалов России, освоив современную технологию микроклонального размножения, сопряженную с гидропоникой. Такой симбиоз уникальных методик в скором времени будет разработан в ходе реализации научно-исследовательского проекта СурГУ «ЮграБиоФарм», поддержанного правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Он направлен на развитие в регионе технологий выращивания лекарственных растений, главная задача которого – сохранить их природные популяции.

На практическом образовательном интенсиве, по словам сотрудников кафедры биологии и биотехнологии Института естественных и технических наук СурГУ, было все: от грамотной подготовки питательной среды для различных видов растений, изучения модификации среды, а для каждого отдельно взятого вида она специфична, до создания индивидуальных условий выращивания различных групп растений (ягодные, лекарственные). Это те детали, без которых невозможно развивать данную технологию: «Микроклональное размножение для нас совершенно новый метод. Поэтому сейчас наша задача – изучить все тонкости данной технологии, апробировать ее на растениях, чтобы в будущем передать эти знания и навыки реальному производству», – говорит кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и биотехнологии Института естественных и технических наук СурГУ Татьяна Макарова.

С помощью уникальной методики специалисты планируют выращивать и размножать лекарственные и ягодные культуры: княженику арктическую, клюкву крупноплодную и болотную, а также редкие краснокнижные лекарственные растения (зверобой, курильский чай). При удачной апробации ученые гарантируют стабильное получение микроклонов с высоким содержанием биологически активных вторичных метаболитов и ускоренное воспроизведение растений с последующей адаптацией к нестерильным условиям внешней среды. Однако процесс этот не быстрый – длится около года по каждой из культур, а основан он на способности изолированных клеток к размножению, дифференцировке и регенерации растений в условиях in vitro: «Уже есть положительные результаты выращивания княженикиарктической, которая в живой природе встречается довольно редко. Два этапа из четырех мы успешно прошли. Культура полноценно адаптировалась к искусственным условиям, укоренилась и готова к высадке в открытый грунт и реализации в производство».

Кстати, биотехнологиями и сити-фермерством на сегодняшний день интересуется все больше людей, в том числе предпринимателей. Именно поэтому, компания «Реатоника» совместно с Сургутским госуниверситетом и при поддержке Фонда развития Югры разработали специальную программу и запустили онлайн-курс «Сити-фермерство». Слушателями стали не только заинтересованные югорчане, но и жители других регионов. Основы сити-фермерства, технологии и особенности выращивания различных видов растений – свыше ста человек получили подробную инструкцию по запуску своей зеленой фермы.

«Было большое количество положительных откликов по насыщенности образовательной программы и уникальности поданной информации. А все это благодаря научным сотрудникам Сургутского госуниверситета, ведь без научной составляющей в сложном техническом и технологическом процессе мы бы не смогли выйти на такой высокий уровень. Надеюсь, мы продолжим нашу дружбу, результатом которой станет не только качественный полезный урожай для жителей, а также сырье для фармацевтических компаний, но все это даст еще и положительный экономический эффект», – убеждена генеральный директор ООО «Реатоника» Евгения Киселёва.

К слову, в Сургуте сейчас готовится к открытию первый тепличный комплекс по выращиванию зеленных культур, где будут задействованы не только ученые СурГУ, но и будут официально трудоустроены выпускники вуза, решая тем самым кадровые запросы бизнеса для развития биотехнологического кластера промышленности региона.