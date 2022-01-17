​В Сургуте у ларечника, требующего деньги за возможность погреться, появились последователи

В Сургуте расширяется число предпринимателей, собирающих деньги за возможность погреться в торговых павильонах. В киоске на остановке «Рыбкомбинат» вывесили прайс. «Погреться: 5 минут - 50 рублей, 10 минут – 100 рублей», - говорится в объявлении, фото которого опубликовано в паблике «О, Сургут»» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в начале января возмущенные сургутяне опубликовали в сети снимок объявления, появившегося на торговом павильоне. Согласно тексту, собственник начал собирать деньги с горожан за возможность постоять в тепле.