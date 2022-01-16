Пять человек травмированы в ДТП в Сургутском районе

Очередное ДТП произошло в Югре сегодня около пяти вечера — в нем пострадали пять человек. Как передает ОМВД по Сургутскому району, авария случилась на 45 километре дороги «Сургут-Когалым» — там водитель «Гранты» решил обогнать двигавшийся впереди автомобиль, но не рассчитал всех условий и вылетел на полосу встречного движения, где ехал «Хёнде».

В результате оба водителя, а также три пассажира «Хёнде» получили травимы — их госпитализировали. На месте работает полиция, предоставившая несколько кадров.