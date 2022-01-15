Экс-директор СМДТ Лычкатая прокомментировала информацию об уголовном деле о мошенничестве

Бывший директор Сургутского музыкально-драматического театра Тамара Лычкатая экспрессивно прокомментировала сообщения о возбужденном в отношении неё уголовном деле о мошенничестве. Театральный деятель заверила, что информация распространена преждевременно и предположила, что у нее есть заказчик.

«Что это за радость СМИ по поводу уголовного дела Лычкатой! Зачем эта вонь раньше времени?! Кто заказчик?!», - написала Лычкатая на личной странице в инстаграме. Она также охарактеризовала происходящее в театре сегодня, как «начало конца».

Накануне стало известно, что в отношении бывшего директор и бухгалтера СМДТ возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, в театре работали «мертвые души», что позволило обналичить порядка 12 миллионов рублей.

Напомним, Тамара Лычкатая была уволена с поста директора театра после череды скандалов. Сейчас этот пост занимает Светлана Астраханцева.