В Сургуте не проводился официальный сбор для помощи незрячим детям-сиротам

Сургутским незрячим детям, ставшим сиротами в новогодние выходные, нашли новую семью. Как ранее сообщали СМИ, брат и сестра остались без опекуна – их отец умер. Детям требовался специализированный уход, и они попали в паллиативное отделение Сургутской городской клинической больницы.

«В первый рабочий день наше управление установило близкий круг родственников. И завтра, в субботу, в Сургут приезжает кандидат в опекуны. На следующей неделе вопрос передачи опекуну будет решен», - рассказала начальник управления по опеке и попечительству Сургута Екатерина Собко.

Также сообщалось, что сотрудники медицинского учреждения попросили горожан принести для детей музыкальные игрушки, памперсы и питание. Неравнодушные сургутяне откликнулись на просьбу помощи, и собрали все необходимое всего за сутки. Однако, представители больницы предупредили, что никаких денежных сборов не ведут.

«Ни мы, ни какая-либо организация, которая оказывает помощь детям, не проводили сбор никаких средств. По поводу наличия расходных материалов, в том числе ухода и питания. У нас все в данный момент есть и всегда было. В стационаре дети получают диетическое питание, которое готовится в специализированном отделе на пищеблоке, – объяснил главврач Сургутской городской клинической больницы Михаил Курносиков. – Очень жалко, что манипулируют такими тяжелыми для эмоционального восприятия ситуациями, что связано с детьми, с больными людьми. Мы в этих делах нигде не участвуем никогда и работаем только по официальным документам».

Отметим, что в прошлом году в Сургуте было выявлено 83 ребенка, оставшихся без попечения родителей. Все они устроены в семьи.