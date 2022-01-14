Экс-директора сургутского драмтеатра подозревают в очередном преступлении

Бывшего директора СМДТ Тамару Лычкатую подозревают в мошенничестве. Так, по версии силовиков, во время своего руководства театром, экс-глава культурного учреждения устроила на работу через главного бухгалтера людей. Новые сотрудники не работали, а зарплату за них получали иные лица.

Такая схема существовала в драмтеатре практически десять лет. За это время Лычкатая и ее подельник якобы обналичили около 12 миллионов. Сейчас в отношении них возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Напомним, что Лычкатая занимала должность руководителя учреждения до апреля 2021 года. После череды скандалов департамент культуры Югры принял решение назначить нового директора – Светлану Астраханцеву. Более подробно об этом можно узнать в теме Лычкатая vs Латыпов.