Одна из купелей не будет доступна для сургутян

Окунуться в прорубь на крещение у сургутян не получится. По крайней мере, именно в купели на реке. По сообщениям местной администрации, православное событие отменяется именно на территории водоема. Места, подготовленные при храмах, скорее всего будут функционировать. Причина такого решения офиицально пока не названа.

Напомним, что в Ханты-Мансийске также не будут проводить крещенские купания. Всему виной тонкий лед – по информации МЧС города, толщина составляет всего 30 сантиметров, в то время как должна быть 50 сантиметров.