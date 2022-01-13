Родители Сургута заявили о педофиле в городе: мужчина предлагал деньги школьнице «за ласку»

Сургутянка рассказала в соцсетях о мужчине, который якобы мог приставать к ее ребенку. Информация об этом впервые появилась на портале «О, Сургут!» – горожанка рассказала об инциденте на условиях анонимности.

По словам женщины, ее дочь-четвероклассница возвращалась домой вечером 10 января. Когда несовершеннолетняя заметила увязавшегося за ней незнакомца, она находилась на перестуке улиц Университетская и Маяковского. Сначала мужчина вел себя адекватно: спрашивал, сколько сейчас время и сколько лет девочке. А уже после стал предлагать деньги за то, чтобы школьница его «поласкала».

Также мама четвероклассницы поведала, что неизвестный предложил дочери обменяться с ним номерами телефонов, обняться так, как она обнимает друзей. Затем мужчину спугнул консьерж.

По информации СМИ, следственным комитетом на данный момент проверяются эти факты.