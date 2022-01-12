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Сургутян предупредили о продолжении роста цен на бензин

Цены на бензин в Сургуте продолжат расти, предупредил специалист

Сургутян предупредили о продолжении роста цен на бензин
pixabay.com

Стоимость бензина АИ-95, по данным агентства нефтегазовой информации, на ряде автозаправочных станций Сургута превысила 50 руб./л., АИ-92 стоит в пределах 46-48 руб./л. При этом эксперты не дают утешительных прогнозов – цены на горючее продолжат расти. Вопрос в том, как быстро.

«Официальная позиция министерства энергетики, различных финансовых экспертов — она всегда одинакова. Что роста цен на топливо не будет выше, чем рост инфляции», — заявил руководитель отдела по работе с клиентами «Финам Сургут» Сергей Петров Si.tv.

По его словам, стоимость бензина увеличивается исходя из роста цен на акцизы, налога на добычу полезных ископаемых, а также налогов на добычу нефти. «Технически за прошлый, 2021 год, цены на топливо выросли чуть-чуть выше, чем официальная инфляция», - добавил специалист.


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Сегодня в 17:03, просмотров: 277, комментариев: 0
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