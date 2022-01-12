Сургутяне не смогут утилизировать новогодние елки в этом году

В этом году сургутяне не смогут экологично утилизировать новогодние елки. В городе отсутствует спецтехника по измельчению хвойных деревьев. Также в Сургуте не нашли подрядчика, который занимается мульчированием, сообщает «Сургут 24» со ссылкой на представителя регионального оператора «Югра-Экология».

При этом, ранее в Югре была запущена акция «Елочный сбор», которая пройдет в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Покачи, Урае, Пыть-Яхе, Югорске, Мегионе, Радужном и Лангепасе.