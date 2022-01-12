16+
Логотип Сиапресс
USD  74,8355   EUR  84,8784  

Новости

Больше новостей
Определились ли вы с планами на 2022 год?
Комментировать
0
Когда ёлку уберете?
Комментировать
0
Вы следите за событиями в Казахстане?
Комментировать
0
Достаточно ли вам 10-дневного отдыха в начале года?
Комментировать
0
Как прошли ваши новогодние каникулы?
Комментировать
0
Больше опросов

​В Сургуте не нашли подрядчика для экологичной утилизации елок

Сургутяне не смогут утилизировать новогодние елки в этом году

​В Сургуте не нашли подрядчика для экологичной утилизации елок
Фото: vk.com/yugraecology

В этом году сургутяне не смогут экологично утилизировать новогодние елки. В городе отсутствует спецтехника по измельчению хвойных деревьев. Также в Сургуте не нашли подрядчика, который занимается мульчированием, сообщает «Сургут 24» со ссылкой на представителя регионального оператора «Югра-Экология».

При этом, ранее в Югре была запущена акция «Елочный сбор», которая пройдет в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Покачи, Урае, Пыть-Яхе, Югорске, Мегионе, Радужном и Лангепасе.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:08, просмотров: 127, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
Сегодня в 11:41
Зачем искали, если подрядчика все равно нет?!
Типа если что, то сделали все что могли?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Юрий Валгушкин покинет администрацию Сургута в четверг 1840
  2. ​Умерла мэтр сургутской журналистики 1803
  3. Ларьки на центральной площади Сургута обретут второе дыхание 1502
  4. ​Причиной коммунальных аварий в Сургуте стала коррозия трубопроводов 1097
  5. Стало известно, куда поедут отдыхать россияне в 2022 году 1028
  6. Полиция ХМАО предупреждает: мошенники взяли курс на продажу товаров и услуг 993
  7. ​Жертвами ковида в Югре стали еще пять человек 912
  8. ​Четверо сургутян получили травмы от фейерверков и гирлянд 877
  9. ​Сотрудницу магазина, продававшую паленый алкоголь в Кондинском, поместили под домашний арест 863
  10. Эксперты оценили эффективность вакцины «Спутник М» в 93% 774
  1. ​В Нижневартовске эвакуируют крупные торговые центры 6645
  2. Милое видео с юной сургутянкой, которой подарили хаски, взорвало интернет 4956
  3. ​Вартовчане показали лучше водителя автобуса: очень позитивный и в галстуке 4641
  4. ​Ввели войска. Народ разбежался. Но негодование никуда не делось – и оно обязательно прорвётся наружу 4137
  5. ​Православные праздники в Сургуте пройдут с ковидными ограничениями 4119
  6. ​«Оформляйте меня, я устал». Молодой парень в Сургуте перегулял и устроил разгром в квартире и драку с полицией 3964
  7. ​В Сургуте на улице Мира прорвало магистральный трубопровод. Часть домов временно осталась без тепла и воды 3840
  8. ​В Нижневартовске в подвале одного из домов прорвало трубу – жители некоторое время провели без воды 3759
  9. Зоозащитники засняли вооруженного мужчину в сургутском парке 3384
  10. Часть россиян смогут получить надбавку к пенсии в 14 тысяч рублей 3094
  1. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 18926
  2. ​Срочно! В Нефтеюганске эвакуируют школы 13131
  3. ​Администрация Нефтеюганска назвала причины эвакуации школ 11549
  4. Нефтеюганец потерял на фейковых инвестициях более 330 тысяч 11143
  5. ​Жителей Нефтеюганска, где второй день подряд эвакуируют школы, просят сохранять спокойствие 10620
  6. ​Если на месте снесенных деревянных бараков появятся свечки – это будет переход из «ужас» в «ужас-ужас-ужас» 10567
  7. ​Игра продолжается? В Нефтеюганске снова эвакуируют школы 10190
  8. ​В Нефтеюганске автомобиль скорой помощи попал в ДТП 9549
  9. ​Из благополучной семьи и без криминального прошлого: СМИ рассказали о подростке- лжеминере из Нефтеюганска 8884
  10. ​Бывший глава Нефтеюганска Дегтярев вернулся к адвокатской работе 8817

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика