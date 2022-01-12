Дело о самоубийствах сургутских медсестрер контролирует Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дела о гибели двух медсестер в Сургутской клинической травматологической больнице. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.

К главному следователю страны обратили сотрудники медицинского учреждения. Они просят объективно разобраться в причинах и условиях, способствовавших гибели их коллег.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Мокшину М.В. доложить о проведенных следственных и проверочных мероприятиях. Ход расследования уголовного дела по факту смерти медсестры 21 октября 2021 года и проведение проверки по факту смерти другой медсестры 27 декабря 2021 года поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», - сообщается на сайте СКР.

Напомним, после трагедий департамент здравоохранения Югры начал проверку в сургутской травме. СМИ сообщали о том, что ведомственная проверка не нашла нарушений в работе медучреждения. Корреспондент siapress.ruнаправил официальный запрос в депздрав о ситуации в больнице.