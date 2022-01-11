На коррозионный износ трубопроводов Сургута могли повлиять резкие перепады температур

Причиной двух аварий на трубопроводах по улицам Мира и Пролетарский проспект в Сургуте стал коррозионный износ. Проблемные участки планируют отремонтировать летом 2022 года. Об этом сообщили коммунальные эксперты на брифинге с журналистами.

«Оперативно службой тепловых сетей участок был отключен. Теплоснабжение всего жилого района было переведено на резервный источник по резервным трубопроводам. Аварийная ситуация была устранена в течение ночи. В 4 утра поврежденный участок восстановили. Далее была восстановлена схема теплоснабжения в целом», – поделилась начальник управления инженерной инфраструктуры департамента городского хозяйства администрации города Ирина Лазарева. Также она добавила, что предположительно на состояние трубопроводов могли повлиять резкие перепады температур.

Специалисты исключают вариант плохой проверки системы теплоснабжения. На момент испытаний в сентябре никаких дефектов в трубопроводах не обнаружили. «Эта ситуация, к сожалению, имеет место быть, не так редко такое происходит на теплосетях. Мы проводим внутреннее расследование данного инцидента и выясняем его причины», –рассказал главный инженер СГМУП «ГТС» Сергей Кузьминых. Он отметил, что количество аварий на теплосетях каждый год снижается – если в 2018 году в отопительный сезон было устранено 36 отказов, то в 202 - 18.

Напоминаем, что в Сургуте 7 января прорвало магистральный трубопровод на улице Мира, а 8 числа – на Пролетарском проспекте, что привело к перебоям с теплом и водой в части города. Муниципальное предприятие ГТС планирует произвести перерасчет потребителям после того, как управляющие компании и ТСЖ предоставят им соответствующие запросы.