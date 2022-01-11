Ларьки на сургутской площади станут рекреационной зоной

Ларьки в форме букв на центральной площади Сургута скоро должны оживить. В разговоре с корреспондентом siapress.ruинформированный источник сообщил, что на данный момент идет процесс передачи объектов частному собственнику, который сделает из них рекреационную зону для горожан.

Вероятно, строения переоборудуют под кафе, пункт обогрева для тех, кто пользуется катком, и точки для проведения развлекательных детских мероприятий.

Напомним, что ранее мэр Сургута Андрей Филатов заявил, что площадь должна стать комфортным местом отдыха для людей, и наметил время начала преображения территории: лето 2022 года.

«Однозначно, будем ее оживлять. С жителями обсудим и выберем, как мы хотим организовать это пространство. Но начнем к летнему сезону, потому что сейчас строительные работы проводить неправильно», – отметил градоначальник.