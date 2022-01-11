Известная сургутская тележурналистка и писательница Екатерина Логинова скончалась

На 72 году жизни умерла известная тележурналистка и писательница Екатерина Логинова. Ее имя было известно не только в Сургуте: в 2007 году Логинова была удостоена звания «Легенда журналистики Тюменской области», а в 2011-м стала «Легендой югорской журналистики».

В 2016 году Екатерина Степановна стала главой организации Союза журналистов Сургута. До этого пост занимал ее муж – Валерий Матвеев. В то же время Логинова заняла место члена жюри городского конкурса «Журналист года».

Точная дата и место прощания с мэтром журналистики пока не называется.