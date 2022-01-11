В скорой помощи Сургута подвели итоги 2021 года

Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи (СМП) подвела итоги работы в 2021 году. За прошлый год от жителей Сургута поступило свыше 146 тыс. обращений. Бригады СМП обслужили более 120 тыс. вызовов, из них к детям выезжали свыше 35 тыс. раз.

В течение всего года медики работали с ковид-пациентами. Ковидные бригады выполнили более 20 тыс. вызовов.

«К пациентам на вызовы с другой патологией СМП выезжала более 750 раз. В 30 случаях проводились успешные реанимационные мероприятия», - говорится в сообщении СМП в Инстаграме.

Кроме того, медики Сургутской СМП приняли 11 родов. В одном из случаев ребенок родился прямо в автомобиле скорой помощи.