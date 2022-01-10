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У 10-летней сургутянки случился инсульт во время урока: ее спасли врачи

Сургутские врачи спасли ребенка с аномалией сосудов мозга

У 10-летней сургутянки случился инсульт во время урока: ее спасли врачи
Фото: pexels.com

10-летнюю школьницу из Сургута госпитализировали с инсультом. Все началось с обморока во время урока: педагог вызвал скорую помощь, девочку доставили в травматологию. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

Как оказалось, у ребенка была врожденная патология сосудов головного мозга – артериовенозная мальформация. Именно ее разрыв стал причиной внутричерепного кровоизлияния. По словам докторов, эту аномалию сложно обнаружить с помощью УЗИ, МРТ или КТ, поэтому пациенту с подозрением на эту болезнь назначают более точную диагностику – ангиографию с контрастированием.

«Это весьма тяжелый для организма вид диагностики, сопровождающийся не только облучением, но еще и нагрузкой от контрастного препарата. Без подозрений ангиографию не назначают никому, тем более детям. А в данном случае поводов для беспокойства у родителей никогда не было: у девочки не случались судороги, она не жаловалась на головные боли или головокружения, на недомогания после физических нагрузок. Словом, внешне это совершенно здоровый, активный, преуспевающий в учёбе ребёнок», — объяснил главный детский нейрохирург Югры и УрФО, заведующая детским нейрохирургическим отделением травмбольницы Елена Богословская.

После обследования школьницу прооперировал главный нейрохирург округа Александр Богословский. Затем ей пришлось практически две недели находиться в реанимации под наблюдением врачей. Как только девочка попала в обычное отделение, началась реабилитация.

Сейчас ребенок смог восстановить двигательную функцию конечностей, однако ему еще придется заново научиться говорить – в этом ей помогут логопеды, нейропсихологи и реабилитологи. Эскулапы уже говорят о положительной динамике восстановления. Спустя месяц лечения в станционере, ученицу смогли выписать и отправить домой.


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Сегодня в 15:33, просмотров: 85, комментариев: 0
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