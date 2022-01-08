Портал «Твой Сургут» прекратил работу в 2021 году

Главная жилетка сургутян — портал «Твой Сургут» в этом году прекратил работу. В течение трех лет он принимал обращения горожан к чиновникам — ставка была сделана на публичность: каждое обращение публиковалось в открытом доступе, так же открыто назначался ответственный по каждой жалобе, который обязывался решить проблему и во всеуслышание заявить о ней.

О том, что такой способ общения населения с властью не очень устраивает последнюю, мы узнали летом этого года, когда форму обращения в «Твоем Сургуте» в экспериментальном режиме заменили на аналогичный сервис от «Госуслуг», а к концу года признали, что эксперимент удался. Вроде все по-прежнему, но, как говорится, есть нюанс: теперь общение каждого конкретного гражданина и каждого конкретного чиновника — их личное дело. Ни обращения, ни отчеты по исполнению общественности теперь, увы, недоступны.