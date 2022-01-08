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​Порыв на Пролетарском проспекте устранят через час

Ремонт теплопровода на сургутском проспекте Пролетарском закачивается

​Порыв на Пролетарском проспекте устранят через час
Фото: vk.com/mdps86

Тепло в большинство домов Сургута уже подано: ремонтные работы на теплопроводе в районе проспекта Пролетарский заканчиваются. По словам главы Сургута Андрея Филатова, они завершатся через час — к 15.30.

«Однако в настоящее время есть трудности ещё с 64 многоквартирниками. В их числе: ДЕЗ ЦЖР - 7 МКД, ДЕЗ ВЖР - 17 МКД, ООО «УЮТ» - 5 МКД, РЭУ 8 - 20 МКД, «СЕРВИС 3» - 15 домов», — пишет градоначальник на странице в инстаграме, обещая информировать о ходе работ.

Напомним, сегодня утром была обнаружена утечка теплоносителя в районе дома 7 на проспекте Пролетарском — улицу перекрыли, организовав ремонт.


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Сегодня в 14:27, просмотров: 351, комментариев: 3
Комментарии:
йося
Сегодня в 14:57
Проверить юркина
Alkonowa1ow
Сегодня в 15:00
«Однако в настоящее время есть трудности ещё с 64 многоквартирниками….». А вот с этого места хотелось бы получит от градоначальника Сургута более подробную информацию.
йося
Сегодня в 17:25
Смею предположить, запас прочности сетей подошел к концу, не удиалюсь емли завтва еще где нибудь рванет, однако это не повод для концессии. Просто нужно посмотреть чем занимались ГТС последние 10 лет.
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