Ремонт теплопровода на сургутском проспекте Пролетарском закачивается

Тепло в большинство домов Сургута уже подано: ремонтные работы на теплопроводе в районе проспекта Пролетарский заканчиваются. По словам главы Сургута Андрея Филатова, они завершатся через час — к 15.30.

«Однако в настоящее время есть трудности ещё с 64 многоквартирниками. В их числе: ДЕЗ ЦЖР - 7 МКД, ДЕЗ ВЖР - 17 МКД, ООО «УЮТ» - 5 МКД, РЭУ 8 - 20 МКД, «СЕРВИС 3» - 15 домов», — пишет градоначальник на странице в инстаграме, обещая информировать о ходе работ.

Напомним, сегодня утром была обнаружена утечка теплоносителя в районе дома 7 на проспекте Пролетарском — улицу перекрыли, организовав ремонт.