Утечка теплоносителя обнаружена на Пролетарском проспекте Сургута

Тепло вернется в дома сургутян — на Пролетарском проспекте обнаружили утечку теплоносителя после того, как провели масштабную ревизию теплотрасс. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов.

По словам градоначальника, в зоне риска оказались один детский сад («Белочка») и шесть жилых домов на улице Университетской 23/1, 23/2, 23/4, 23/5 и проспекте Пролетарском 2а, 4/2. Альтернативную подачу тепла на эти объекты уже обеспечили.

«Но чтобы восстановить нормативные параметры теплоносителя, специалистам придется временно отключить горячую воду, — пишет Филатов на своей странице в инстаграме. — Ориентировочно, сегодня к 16.00 работы по устранению дефекта на объекте будут завершены. Тогда же восстановится подача горячей воды».

Напомним, что накануне на проспекте Мира произошел порыв на теплотрассе, из-за чего некоторые районы города остались без горячей воды и тепла — однако ночью подача возобновилась. Сегодня очевидцы сообщили о вероятном порыве на том же теплопроводе, но уже на проспекте Пролетарском, из-за чего улицу пришлось перекрыть.