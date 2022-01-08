Из-за пожара в сургутской многоэтажке эвакуировали сто человек

Сотня жильцов сургутской многоэтажки эвакуировались из-за пожара в одной из квартир: горел балкон. Инцидент произошел 7 января около четырех часов дня, сообщает «Сургутинтерновости». В жилом доме на Пролетарском, 39 загорелся балкон. Несмотря на то, что пожарные прибыли на место оперативно, балкон выгорел полностью, квартиру закоптило, а жильцам двух подъездов пришлось выбегать на улицу — дымило сильно. Обошлось, впрочем, без жертв. Пламя потушили за 15 минут, и сейчас о пожаре напоминает лишь стойкий запах гари.