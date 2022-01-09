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​НГ-2021. Скандал года: По набережной не пройтись

Один из долгожданных объектов благоустройства сургутянам придется подождать еще

​НГ-2021. Скандал года: По набережной не пройтись
Фото: НГ

Набережную СурГУ — не примем: с таким посылом обратился к строителям глава Сургута Андрей Филатов, побывав в начале сентября на месте, которое предполагается как большая зона отдыха для сургутян. Оказалось, что качество исполнения ее оставляет желать много лучшего: чиновники прогулялись по неровной плитке и неряшливо уложенному асфальту, подивились на элементы декора, которые начали ломаться еще до сдачи объекта — и пришли в негодование. «Уже сейчас есть существенные замечания к внешнему виду, качеству и безопасности отдельных элементов. Обнаружены нарушения, которые требуют незамедлительного и комплексного устранения», — написал в инстаграме мэр.

Валерий Фомагин же, тогдашний заместитель главы, возглавлявший сферу строительства, оказался более категоричен, заявив, что речь тут должна идти не об устранении недочетов, а о полной остановке работы. «Мое личное мнение — здесь нужно останавливать работы, пересматривать, корректировать документацию, — сказал он. — Потому что даже если подрядчик сейчас мобилизуется и все поправит, оно долго не прослужит. Мы это видим по тем работам, которые приняты по предыдущему контракту, где уже все разваливается».

В итоге долгожданного объекта для отдыха горожане в этом году так и не получили: с территорией центра Сургуту по-прежнему не везет. Так, сданная ранее центральная площадь по соседству с не сданной набережной, по сути, оказалась тем же пустырем, но замощенным плиткой. Город продолжает отдыхать в других местах: центр для этого по-прежнему не подходит.


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09 января в 14:48, просмотров: 1766, комментариев: 0
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