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​НГ-2021. Тяжба года: «Я тебя породил…»

Тамара Лычкатая весь год воевала с собственным детищем

​НГ-2021. Тяжба года: «Я тебя породил…»
Фото: НГ

Творец против собственного творения — вполне шекспировские страсти бушевали и продолжают бушевать в Сургутском музыкально-драматическом театре, откуда была уволена его фактический создатель и директор Тамара Лычкатая. Это событие стало следствием тянувшейся конфронтации Лычкатой и окружного департамента культуры, который возглавил Артур Латыпов: последний, по словам экс-директора, инициировал массу проверок в учреждении, и в итоге в апреле в театр нагрянули силовики. Все в итоге обернулось подозрениями руководства во взяточничестве, а для директора — увольнением.

Впрочем, выселить Лычкатую из ее театра оказалось делом почти невыполнимым: в последний день работы в качестве директора она назначила себя главным режиссером и, лишившись обеих должностей, через суд восстановила последнюю. Теперь в Сургутском театре действуют две силы — на одном полюсе назначенная новым директором выходец из подведомственного «Газпром трансгаз Сургут» ЦКиД «Камертон» Светлана Астраханцева, заявившая о новых планах развития учреждения, на другом полюсе — Тамара Лычкатая, не упускающая случая подколоть новое руководство; благо, тем предостаточно — от наличия/отсутствия у Астраханцевой профильного образования до оформления фойе театра.

Увольнение — не финал: Тамара Лычкатая продолжает бороться за место в Сургутском театре. Фото: siapress.ru

Актеры тем временем продолжают играть, когда коронавирус разрешит: в новом сезоне театру уже пришлось отменить ряд спектаклей, тем не менее афиша создается, хотя и вокруг нее временами вспыхивают скандалы: так, курирующий эту работу художественный руководитель театра Владимир Матийченко в октябре был сокращен — и обратился в суд.

Судя по всему, эта история продолжится уже в следующем году — как бы там ни было, но скандальные заявления обеих сторон конфликта, многочисленные выступления как минимум уже подстегнули общественный интерес к театру — а во время, когда коронавирус закрыл практически всю культуру, это неплохой результат.

Справка. Первый сезон Сургутский музыкально-драматический театр открыл в 2000 году — постановки его снабжались уточнением: «Версия молодых», поскольку в созданной с нуля группе играла только молодежь, которую специально для этого готовили в Российской академии театрального искусства. На протяжении пяти лет театр не имел собственного здания, и только к шестому сезону получил постоянную прописку — бывший ДК «Магистраль», где он находится по сей день.


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09 января в 07:45, просмотров: 1588, комментариев: 0
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