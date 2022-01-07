В Сургуте произошла коммунальная авария – прорвало магистральный трубопровод

На улице Мира в Сургуте прорвало магистральную трубу теплотрассы. Это привело к перебоям с теплом и водой в части города – как рассказывает глава Андрей Филатов у себя в социальных сетях, в этой зоне теплоснабжения находится более 420 домов. Однако не все из них потеряли доступ к теплу и воде, а аварийные службы уже начали подключать резервные мощности, так что к 23 часам во все квартиры сначала вернется отопление, а к 1 ночи – и горячая вода. Благо, этой ночью в Сургуте не столь морозно – всего около 6 градусов ниже ноля.

«Дежурные службы отреагировали штатно, мобилизованы дополнительные люди и техника. Аварийный участок теплотрассы оперативно изолирован, ведутся восстановительные работы», – рассказывает градоначальник.

Кроме того, аварийные службы откачивают воду, которая обильно вылилась на улицы. Завершить эту работу планируется к 2 часам ночи. После этого весь участок посыплют пескосолевой сместью, чтобы там можно было спокойно ходить. «Дорогие земляки, делаем все, чтобы в максимально сжатые сроки ликвидировать аварию и ее последствия», – резюмировал глава.

Напомним, что аналогичная авария произошла в Нижневартовске накануне ночью. Там прорвало трубу в подвале дома, что так же потребовало вмешательства аварийных служб.