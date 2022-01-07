В Сургуте молодой человек разгромил свою квартиру, подрался с полицией и попросил его задержать

Поучительная история о вреде обильного употребления алкоголя случилась этой ночью в Сургуте. Как рассказывает К-Информ, молодой человек вызвал полицию в квартиру на улице Мелик-Карамова. Он снимает это жилье у 19-летнего парня, который в тот момент там находился, и в какой-то момент после долгого празднования его «переклинило» – он разогнал гостей, бросался на соседей, а потом начал громить собственную квартиру.

Наряд полиции начал разговор с разбушевавшимся молодым человеком, он вел себя довольно вызывающе, а потом набросился на силовиков, но тщетно – те его довольно быстро скрутили. «Оформляйте меня, я устал. Я буянить не буду», – сказал возмутитель спокойствия, и действительно – на него надели наручники и проводили в автомобиль. О том, будет ли ему предъявлены какие-то обвинения в нарушении закона, пока не известно.