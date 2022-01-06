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Зоозащитники засняли вооруженного мужчину в сургутском парке

Полиция Сургута разбирается в инциденте с вооруженным сургутянином в парке

Зоозащитники засняли вооруженного мужчину в сургутском парке

Сургутская зоозащитница сообщила о мужчине, который якобы ходит по парку «За Саймой» с пистолетом и стреляет в бездомных собак с бирками. Видео волонтер опубликовала у себя в социальных сетях.

«Молодой человек стреляет, идет с ружьем. Заявление будем писать. Такие люди не должны разгуливать с оружием по Сургуту», – говорит автор ролика.

Сейчас зоозащитница ищет свидетелей инцидента. По сообщениям местной полиции, по данному факту уже организована проверка.

Напомним, что ранее волонтеры движения «Дай Лапу» заявили об отравлениях беспризорных животных в том же парке.


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Сегодня в 16:05, просмотров: 340, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 16:27
Зоозащитница со страху травматический пистолет с ружьем попутала.

Проверьте зоозащитницу на вменяемость.

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