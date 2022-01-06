Полиция Сургута разбирается в инциденте с вооруженным сургутянином в парке

Сургутская зоозащитница сообщила о мужчине, который якобы ходит по парку «За Саймой» с пистолетом и стреляет в бездомных собак с бирками. Видео волонтер опубликовала у себя в социальных сетях.

«Молодой человек стреляет, идет с ружьем. Заявление будем писать. Такие люди не должны разгуливать с оружием по Сургуту», – говорит автор ролика.

Сейчас зоозащитница ищет свидетелей инцидента. По сообщениям местной полиции, по данному факту уже организована проверка.

Напомним, что ранее волонтеры движения «Дай Лапу» заявили об отравлениях беспризорных животных в том же парке.