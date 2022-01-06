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НГ-2021. Хайп года: Инстасамка vs сургутские активисты

​Сургутские активисты попытались отменить концерт Инстасамки, но их опередил коронавирус

НГ-2021. Хайп года: Инстасамка vs сургутские активисты

Сургутские активисты хайпанули на приезде рэперши Инстасамки. «Неравнодушные горожане» посчитали, что исполнительница своими видом, действиями, клипами и треками развращает детские умы, подрывает авторитет родителей и разрушает институт брака, поэтому решили сделать все, чтобы не допустить концерта.

Активисты написали петицию и обращение чиновникам и силовикам различных инстанций с просьбой проверить, насколько законна установка возрастного ценза в 16+. Тем не менее, некоторые моралисты посчитали, что повышение не поможет – подростки, которых проведут старшие, также смогут попасть на мероприятие.

Впрочем, пока поборники нравственности могут успокоиться: концерт перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса, хотя изначально эту меру некоторые СМИ связали с возросшим недовольством сургутян.


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Сегодня в 09:54, просмотров: 560, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 10:55
А депутат Брылеев наоборот, хайпанул на том, что очень ждал инстасамку. Наверное, для того чтобы совокупится.

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