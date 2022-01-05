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​НГ-2021 Переезд года: Назад к лосю

Чиновники Сургута переезжают из арендуемого здания в муниципальное, которое считалось аварийным

​НГ-2021 Переезд года: Назад к лосю

В этом году принятое, без преувеличения, историческое решение – чиновники Сургута уезжают из здания на улице Гагарина, которое арендовали несколько лет, в собственные помещения, в числе которых и офисы на Маяковского, 15.

Здание на Маяковского семь лет стояло пустым, имея статус аварийного объекта. Сейчас выяснилось, что его реконструкция обойдется дешевле, чем аренда офисов у бизнесмена.

При сравнении предварительных подсчетов затрат на аренду и ремонт, выяснилось, что ввести здания на улице Маяковского стоит около 50 миллионов, что сопоставимо с перспективными расходами на съем офисов на Гагарина, 11. Также немаловажным фактором стало комфортное расположение госслужащих. «По схеме размещения, которую мы представили на комитете думы, получается более компактно. Это важно для нас. Не секрет, что перемещение по городу на транспорте занимает много времени и затрудняет коммуникацию, оборот документов и прочие задачи», – рассказал заместитель главы города по горхозяйству Григорий Невоструев.

Решение отказаться от аренды связано с курсом на экономию бюджетных средств, который взяла нынешняя администрация Сургута, полагают эксперты. Предполагается, что на Маяковского разместятся департаменты образования и городского хозяйства.

Здание на улице Гагарина, в котором много лет работали чиновники администрации Сургута, принадлежит компании бизнесмена Владимира Ганина. Аренда стоила порядка 70 миллионов рублей в год. Эта статья расходов неоднократно критиковалась депутатами и общественниками.


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05 января в 15:29, просмотров: 893, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
05 января в 15:40
Ну теперь что, хотя бы госслужащие будут получать зарплату больше? Или на них тоже будут экономить бюджетные средства?
Сергей Б
05 января в 15:42
С миру по нитке – Комаровой на заграничные вояжи.
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