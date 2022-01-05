В Сургуте возродили департамент имущественных и земельных отношений

В августе 2021 года депутаты Думы Сургута утвердили изменения в структуре городской администрации. Работу возобновил департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО). В сентябре новую структуру возглавил коренной сургутянин, опытный управленец, бывший глава поселка Солнечный Алексей Дворников.

Новая структура получила часть полномочий департаментов городского хозяйства, архитектуры и градостроительства. В частности, специалисты ДИЗО отвечают за муниципальное имущество в части приобретения квартир для нуждающихся граждан, предоставления земельных участков, перевода земли из одной категории в другую и так далее. В администрации города убеждены, что новый департамент позволит сократить сроки предоставления муниципальных услуг и сэкономить бюджетные средства.

Интересно, что департамент имущественных и земельных отношений удалось возродить только со второй попытки. В начале августа новая структура мэрии была внесена в повестку очередных депутатских слушаний, однако непосредственно перед ними была снята с повестки. Ожидалось, что обсуждение возобновится уже в новом политическом сезоне, однако на следующих слушаниях вопрос все-таки был поднят — и решен в пользу создания ДИЗО.

Эксперты считают, что возрождение ДИЗО необходимо главе города Андрею Филатову для проведения назревших в Сургуте реформ в сферах муниципального имущества, архитектуры и строительства.

Департамент имущественных и земельных отношений существовал в структуре городской мэрии до 2015 года. Его реформировал Александр Шатунов, занимавший пост заместителя главы города по строительству и курировавший ДИЗО. Департамент был разделен на две структуры. Считалось, что единственной целью реформирования ДИЗО были политические интересы Шатунова.