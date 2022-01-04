В Сургуте во дворе многоэтажки нашли тело мужчины

В 25 микрорайоне Сургута накануне, 3 января, под окнами многоэтажки обнаружено тело мужчины. Предварительно установлено, что 51-летний горожанин выпал из окна четвертого этажа многоквартирного дома. По факту его смерти организована доследственная проверка, сообщает «СургутИнформТВ».

Тело погибшего обнаружили в снегу, при этом на нем почти не было одежды, пишет издание. Сообщается также, что незадолго до смерти мужчина злоупотреблял спиртными напитками.