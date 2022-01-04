Сургутянина подозревают в покушении на изнасилование девочки

В Сургуте задержан мужчина, который напал на девочку в лифте. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на изнасилование несовершеннолетней, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По данным следствия, преступление произошло около 22 часов 2 января в лифте в подъезде одного из домов Сургута. «Мужчина 1994 года рождения покушался на совершение преступления сексуального характера в отношении 15-летней местной жительницы, однако не довел свой преступный умысел до конца, так как последней удалось убежать от нападавшего», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия.

Ранее в сети появилось видео с камер наблюдения, установленных в лифте. На кадрах видно, как мужчина заходит в лифт с девочкой и несколько раз хватает ее, пытаясь, видимо, поцеловать. По данным телеканала «Мегаполис», инцидент произошел в многоэтажке на Крылова, 30.