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СИА-ПРЕСС 2021. Югорчане пытались найти сходство между Трубецким и Моргенштерном

В югорском телеграм-канале заметили схожесть молодого Трубецкого и Моргенштерна

СИА-ПРЕСС 2021. Югорчане пытались найти сходство между Трубецким и Моргенштерном

Югорский телеграм-канал заподозрил главу Сургутского района Андрея Трубецкого в родственных связях с рэпером Моргенштерном. Якобы руководитель муниципалитета в молодости был очень похож на современного музыканта. Пост об этом появился 1 декабря:

«Моргенштерн, случаем не родственник главе Сургутского района? Трубецкой в молодости и Моргенштерн сейчас очень похожи», – гласит сообщение в телеграм-канале.

После этого паблик «Глава в районе» решил провести опрос – похож ли Трубецкой на артиста?

«Таким вопросом задались на телеграм-пространстве Югры. Мы долго смотрели на фотографии юного главы и популярного певца, но так и не пришли к единому мнению», – написали администраторы сообщества.

Кстати говоря, большинство (порядка 70%) решило, что Трубецкой не похож на рэпера.


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Сегодня в 14:13, просмотров: 341, комментариев: 0
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