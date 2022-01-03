Сургутский металлургический комплекс весной начнет производить медицинский кислород

Сургутский металлургический комплекс начнет работу в третьем квартале 2022-го. В начале года подрядчик планирует завершить строительство станции по выпуску промышленного и медицинского кислорода, которая сможет производить 24 тонны продукции в сутки. Это поможет обеспечить кислородом пациентов на ИВЛ. Губернатор Югры у себя в Инстаграме заявила, что первая партия будет готова к 25 марта текущего года.

«Фондом развития Югры оказана поддержка инвестору (льготный займ сроком на 5 лет под 3% годовых). В сентябре 2021 года инвестиционный совет автономного округа принял решение о предоставлении без конкурса предприятию участка площадью 3,5 га. За счет проекта Югра получит более 300 новых рабочих мест, в том числе высокопроизводительных», – отметила глава региона Наталья Комарова.

Напомним, что функционал комплекса также предполагает сбор и переработку металлолома (это новое для региона направление), литье и выпуск готовой продукции – уголка и швеллера для строительной отрасли.