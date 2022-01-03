Волонтеры Сургута сообщили о четырех пострадавших собаках из-за разбросанного в парке яда

Представители сургутского движения «Дай Лапу» сообщают об отравлениях бездомных собак. По информации зоозащитников, яд разбрасывается в районе парка «За Саймой», 28 декабря двое животных с бирками на ушах умерли, столько же находятся в тяжелом состоянии.
«Добрые жители и ветеринары борются за жизнь этих собак. По словам ветеринарного врача, яд неизвестного характера и поражает нервную систему. Мы призываем хозяев быть бдительнее и следить за своими питомцами на прогулке!» – сообщает в группе ОД «Дай Лапу» во «ВКонтакте».
В бюджете на 2022 года только на содержание собак заложено столько денег. В десятки раз меньше чем на все гражданское общество города.
Умерли и умерли! Панихиду закажите еще по ним.
И кто сказал что их "отравили"?! Было вскрытие, экспертиза?!
Заключение дали специалисты?! Или инфоповод? Донаты собирать по активнее.
Собаки, как и другие представители животного мира, могут массово гибнуть. Вот киты выбрасываются на берег, птици массово гибнут. Опять же рыба.. бывает. Ничего паники нет. Выживает сильнейший.
Не надо панику наводить. Собаки что на Сайме живут, не все приносят радости и счастья. Многие их боятся. Правда молчат. Не говорят открыто. Боятся нападок любителей животины четвероногой. Они сворой нападают и начинают травить в сети. Что собаки, что зоозащитники. Одни методы нападения - сворой.