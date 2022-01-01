В Сургуте ларечники требуют деньги за возможность погреться в павильонах

В Сургуте предприимчивые предприниматели собирают деньги за возможность погреться в торговых павильонах. Об этом рассказывает сообщество «К-Информ». Его авторы приводят фотографии, сделанные сургутянами, где на различных магазинах пишут объявления о платной возможности постоять в тепле – например, 99 рублей. Иначе людей просят покинуть помещение. Плюс только в том, что детям дают возможность греться бесплатно.