К Рождеству в Сургуте ударят морозы

Не все новогодние выходные погода будет благоволить сургутянам – нынешние 10-13 градусов мороза к Рождеству перейдут в серьезные холода. Как сообщает сайт gismeteo.ru, самый теплый день каникул будет 4 января – днем воздух прогреется до 4 градусов ниже ноля, но тогда же будет сильный ветер – до 14 метров в секунду. А вот после этого погода испортится – минус 16 градусов и ветер до 15 метров, а на Рождество (6-7 января) температура упадет до 22-29 градусов. Далее ситуация несколько улучшится, но не сильно – около 17-20 градусов ниже ноля.