Сургутский перинатальный центр принял первые роды в году около часа ночи

Хорошая новость – первый новый сургутянин (мальчик ростом 50 сантиметров и весом три килограмма) в 2022 году родился в центре охраны детства и материнства в 00:50. Об этом рассказал в своем Instagram глава города Андрей Филатов. «Поздравляю родителей и всех нас с этим событием! Сургутян стало больше!» – написал градоначальник.

Долгожданный сургутский окружной центр охраны детства и материнства открыл свои двери для посетителей в декабре. Его проектная мощность – десять тысяч родов в год (это больше, чем во всем Сургуте). Воспользуйтесь праздниками и послушайте или посмотрите интервью с его главврачом Ларисой Белоцерковцевой.