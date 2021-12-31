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​Сургут встречает Новый год ярко

Экономическая столица Югры встречает Новый 2022 год

​Сургут встречает Новый год ярко
Фото: instagram.com/admsurgut86

Сургут в этом году необычайно красив. Город украшен новыми световыми фигурами, уже созданы и работают ледовые городки и катки. Фотографии праздничного города опубликованы на официальной странице мэрии в инстаграме.

«На улицах Сургута появилось более 10 новых световых фигур. Новогоднюю атмосферу дополнили большие «Коньки» на Центральной площади, светодиодный «Корабль», высокие елки, гирлянды на деревьях и цифры «2022». В сквере Детства установили Дела Мороза, Снегурочку и светодиодный арочный тоннель. Входы в парк «За Саймой» также украсили светящиеся тоннели. На кольце в районе ГРЭС появились надписи «С Новым годом», «Я люблю Сургут» и красочные цифры. Создавать праздничную атмосферу в городе элементы благоустройства будут до конца января следующего года», - рассказали в пресс-службе администрации Сургута.

Напомним, что учреждения культуры города будут работать все праздничные дни. Информация о концертах, спектаклях, выставках, мастер-классах, ледовых городках, катках и обо всем остальном размещена на сайте «Онлайн резиденция Деда Мороза».

А погода на праздник располагает к прогулкам по городу.

С Новым годом!


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Сегодня в 17:39, просмотров: 370, комментариев: 0
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