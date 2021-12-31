Сургутские власти озвучили планы по благоустройству дворов

В 2022 году в Сургуте планируют благоустроить 31 придомовую территорию. Возможно, число дворов, которым повезет, вырастет. Эту тему обсудили на последнем в 2021 году Штабе по вопросам городского хозяйства при главе Сургута Андрее Филатове, сообщает пресс-служба мэрии.

«Дворы планируем отремонтировать за счет средств местного бюджета. В случае дополнительного финансирования, количество территорий может быть увеличено» - отметил директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселёв.

В прошлом году администрации также удалось привести в порядок более 30 дворов, хотя изначально планировалось в три раза меньше.