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​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза

Какие дивиденды получат акционеры Сургутнефтегаза по итогам 2021 года

​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза
Фото: pixabay.com

Выплаты на привилегированную акцию Сургутнефтегаза за 2021 год могут составить 4,6 рубля на акцию. Дивидендная доходность по текущим котировкам — 12 процентов. Прогноз сделал эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев.

«Всего по итогам 12 месяцев прибыль может достичь 498 млрд руб. Это на 32 процента ниже, чем в прошлом году, когда позитивный эффект от валютных колебаний на чистую прибыль был больше», - отметил аналитик.

Как сообщалось ранее, Сургутнефтегаз улучшит финансовые результаты в четвертом квартале 2021 года из-за укрепления доллара по отношению к рублю. По подсчетам аналитиков «кубышка» сургутского гиганта вырастет примерно на 80 млрд рублей, до 3,894 трлн рубля.


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Сегодня в 10:04, просмотров: 527, комментариев: 0
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