В Сургуте открыли новый выезд на Югорский тракт

В четверг, 30 декабря, в Сургуте открыли новую дорогу, которая позволит выезжать с улицы Геологической на Югорский тракт.

«Строительство дороги завершено в ноябре. Работы выполнены в соответствии с контрактом в установленный срок. Накануне строители получили заключение о соответствии объекта необходимым нормам. Новая дорога – это подарок жителям города к Новому году. Она позволит разгрузить транспортный поток и даст жителям Восточного жилого района дополнительный выезд на объездную», – рассказал заместитель директора МКУ Управление капитального строительства» Алексей Усов.

Магистраль протяженностью 512 метров построена в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Средства выделены из бюджетов трех уровней: федерального, окружного и городского. Специалисты обустроили дорожное полотно, велодорожку, тротуары, светофоры, освещение, ливневую канализацию.