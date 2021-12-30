В Сургуте мусорные контейнеры будут очищать в течение выходных

В Сургуте региональный мусорный оператор будет работать без выходных во время новогодних праздников. Об этом на заседании штаба по городскому хозяйству заявил представитель «Югры-Экологии».

Так, по заверению специалиста, 31 декабря продлен режим работы полигона продлен до 21:00, в остальные дни он продолжит функционировать в прежнем режиме – до 20:00. Сургутяне могут оставлять обращения по номеру телефона 589-000, дежурные будут бесперебойно принимать обращения.

Кроме того, на территориях дворов в морозные дни установят контейнеры в восемь кубических метров, так как при -40 мусоровозы на гидравлике не смогут работать.