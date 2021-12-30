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Власти Сургута отреагировали на недовольство уборкой дворов со стороны горожан

Мэр Сургута раскритиковал уборку дворов от снега

Власти Сургута отреагировали на недовольство уборкой дворов со стороны горожан
Фото: Администрация Сургута

Мэр Сургута остался недоволен частотой уборки дворов. По сегодняшним правилам, механизированная очистка должна выполняться не реже одного раза в месяц, при этом пешеходные дорожки дворники должны расчищать ежедневно. Андрей Филатов считает, что этого явно недостаточно для комфортной жизни горожан.

Директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев во время заседания штаба поддержал это мнение, отметив, что иногда необходимо организовывать уборку чаще, особенно если к этому «располагают» погодные условия.

«У меня налажена система мониторинга, и я вижу объем обращений по той или иной теме. По уборке снега, по содержанию дорог, где обслуживание ведут УК, есть оправданные нарекания. В последующих штабах мы обсудим, как процедурно организовали эту работу, чтобы искоренить такие обращения наших земляков», – подчеркнул градоначальник.

Недавно журналисты СИА-ПРЕСС прогулялись по сургутским дворам, оценили уборку снега и, в целом, остались довольны. Читайте об этом в нашем репортаже.


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30 декабря в 09:05, просмотров: 760, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
30 декабря в 10:36
Вот уж эта рутинная работа, в которой увязает любой градоначальник. Уборка снега. Здесь и Губернатор тоже погружается в эту рутину и тоже держит руку на пульсе. А что же точки роста? Что же стратегия? Где же новые точки роста. На них не остаётся фактически ни сил ни времени. Опять аварийной это наследие советской эпохи:ветхое жилье не даёт заглянуть за горизонт. Опять же этот треклятый ЖК «Любимый»-2. Издевательское кстати, подобрал название ныне подсудимый «олигарх» (как в будто знал, что это будет за подлянка для властей). Так что пока «точки роста» у нас наблюдаются в высоте снежного покрова. Вот и новогодние дни отдыха пришли, а выйти из-за стола в городе фактически некуда. Пока градоначальник разбирается с этим доставшимся ему культурным имуществом.. Конечно, проще начать бы ему с «чистого листа». Чтоб не висело кандалами тяжелыми все это наследие накопившихся проблем от прежних градоначальников. То ли дело при коммунистах было! Увидели понимаешь здесь точки роста и не занимались ни уборкой снега, ни аварийным жильем. А занимались чистой экономикой. Этими самыми точками роста. И денег в Ханты-Мансийск не ездили. А не жалели денег из союзной казны в ущерб всему остальному Союзу. И не прогадали. Теперь на этих точек роста живет вся экономика России. А все остальные сбежавшие бывшие союзные национальные республики нервно покуривают в стороне. Что ж пока эта Советская точка роста позволяет нынешней власти заниматься и уборкой снега, и строить «новую точку роста» в виде НТЦ. Позволяют погрузиться в мечту когда не будет ни промышленности, ни нефти, ни газа, ни производства высококонурентной промышленной продукции. А будет одна чистая наука и абстрактные технологии. А по городу будут бегать не буровики и рабочие, а креативные молодые ученые на которых будет держаться будущий Сургут.

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