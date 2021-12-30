У крупнейшей сургутской УК арестовали 60 миллионов рублей

Налоговая служба арестовала счета суругутской ДЕЗ «ЦЖР» и снимает оттуда деньги. По последним данным, на погашение долга ушло порядка 60 миллионов, однако эти средства поступили от жильцов тех домов, которые обслуживала УК.

«Вчера мы направили письмо с просьбой о том, чтобы эта сумма была направлена ресурсоснабжающим организациям, так как это деньги собственников, они оплачивали услуги. Налоговая пока не ответила, есть ли возможности эти деньги распределить. Мы подготовили все необходимые документы и направили их в департамент городского хозяйства», – рассказал директор «ДЕЗ ЦЖР» Андрей Шемит.

Несмотря на те трудности, которые возникли у управляющей компании, от своих обязательств они не отказываются. По словам Шемита, в новогодние праздники и после них весь спектр услуг будет оказан, сургутяне в случае экстренных ситуаций смогут обращаться в аварийную службу. Некоторые коммунальные фирмы также готовы оказать посильную помощь.

«У вас должен быть на столе сценарный план развития ситуации. Пожалуйста, внезапно не организуйте в городе режим ЧС, когда у нас останется массив домов без управления в одну минуту. Прошу также публично поразмышлять на тему прямых договоров с поставщиками, давайте принимать решения, которые будут комфортны для горожан», – добавил мэр Сургута Андрей Филатов.

Отмечается, что собственники квартир всех домов, которые находятся на балансе ДЕЗ «ЦЖР», уже начали голосовать за подбор других поставщиков коммунальных услуг.

Напомним, что «ДЕЗ ЦЖР» находится на рынке услуг с 1998 года и на сегодняшний день содержит 354 многоквартирных дома. Компания задолжала «Горводоканалу» 110 миллионов рублей – это треть суммы долга всех УК города. Кроме того, в СГМУП «Городские тепловые сети» сообщили о задолженности в 90 миллионов рублей. Ранее директор УК сообщил корреспонденту siapress.ru, что реорганизация связана с налоговыми вопросами.