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Власти Сургута недовольны превращением в парковку Нефтеюганского шоссе

Сургутские власти вернулись к идее строительства логистического центра рядом с городом

Власти Сургута недовольны превращением в парковку Нефтеюганского шоссе
Дума Сургута / vk.com

Нефтеюганское шоссе в Сургуте превратилось в гигантскую парковку из-за грузовиков. Помимо создания помех движению на этом участке дороги скопление автомобилей способствует росту ДТП. Разговор об этом шел накануне, 28 декабря, на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Сургута. В мероприятии приняли участие представители мэрии, Госавтоинспекции и депутаты Сургута.

Власти напомнили, что чаще всего большегрузы выстраиваются в очередь на Нефтеюганском шоссе, занимая по одной полосе в обе стороны. Водители фур ждут разгрузки или погрузки товара в ТЦ «Единый». С начала года на этом участке произошло шесть столкновений со стоящими на дороге фурами.

Депутаты предложили вернуться к обсуждению идеи создания под Сургутом логистического центра для временного хранения товаров. «Несколько лет назад обсуждалось строительство такого центра за городом. Речь шла о том, чтобы запретить въезд большегрузов в город, чтобы они разгружались и грузились там. Тема по-прежнему актуальна», - сказал депутат Виктор Рябчиков, который более 10 лет входит в состав комиссии.

Депутат Михаил Бехтин с ним согласился. Он отметил, что этот вопрос нужно решать комплексно – «не только административными мерами, но и путем создания парковочных мест, в том числе в логистическом центре».

Более детально депутаты обсудят этот вопрос на одном из заседаний комитета по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку думы Сургута.


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Сегодня в 13:34, просмотров: 369, комментариев: 1
Комментарии:
Tur
Сегодня в 15:49
В районе Единого и напротив Мясокомбината - рядом заставлено все и легковыми машинами. В том числе только что сделанный тротуар и газон - который летом только что сделали вдоль всего Нефт. Шоссе был заставлен машинами, а газон превращен в грязь. И никому не было дело.

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