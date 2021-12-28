В аэропорту Сургута подвели итоги 2021 года

Аэропорт Сургута за период с 1 января по 30 ноября обслужил почти 1,7 млн пассажиров, из них 1,6 млн – на внутренних рейсах. Самыми популярными направлениями по России стали Москва, Санкт-Петербург, Махачкала, Уфа и Тюмень. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

На международных линиях обслужено 37,3 тыс. пассажиров. «В условиях ограничений, связанных с пандемией, лидером среди направлений ближнего зарубежья стал Худжанд (17 341 пассажир), а среди направлений в страны дальнего зарубежья – Анталья (6 408)», - говорится в сообщении пресс-службы.

Лидерами среди российских авиакомпаний по объему перевозок за указанный период стали «ЮТэйр», «Аэрофлот» и «Победа». Всего за указанный период выполнено 9 580 самолетовылетов, обработано 2,8 тыс. тонн груза и 338 тонн почты.